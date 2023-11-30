Filistinli 30 kadın ve çocuk esir İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı

İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altındaki Batı Şeria'ya ulaşabildi.

KAYNAK: AA
Filistinli 30 kadın ve çocuk esir İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı

Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

BİRİ AĞIR 5 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası attı, kauçuk kaplı mermilerle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermiyle açtığı ateşte biri ağır 5 Filistinli yaralandı.

Kızılhaç Konvoyu, İsrail ordusunun Filistin beldesine baskını ve çıkan olaylar nedeniyle gece geç saatlerde İsrail ordusunun kontrolünden ayrılabildi.

Serbest kalanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim'den sonra gözaltına aldığı "Filistinli cesur kız" Ahed Temimi'nin de olduğu bildirildi.

Filistinli esirleri taşıyan, Filistin bayrakları ve Hamas flamalarıyla onlarca Filistinlinin eşliğinde ilerleyen konvoy, Ramallah'a ulaştı.

Filistinli esirler, onları karşılayanların kutlamaları eşliğinde otobüsten inmeye başladı.

DOĞU KUDÜS'TEKİ AİLELERİN EVLERİNE BASKIN

Doğu Kudüs'te salıverilen Filistinli esirler, evlerine İsrail polisi tarafından getirildi.

İsrail polisi, egemenliğinde saydığı ancak uluslararası hukuka göre işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli esirlerin ailelerinin evlerine baskın düzenliyor.

İsrail polisi, serbest bırakılan Filistinlilerin ailelerine "gösteri, kutlama yapılmaması, sadece birinci derece yakınların karşılayabilmesi ve Filistin bayrağı açılmaması" için baskı uyguluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre İsrail polisi, bu akşam serbest bırakılacak Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nden Muhammed Cadallah'ın evine düzenlediği baskında bir aile yakınını darbetti.

Taraflar arasında sağlanan mutabakata göre çatışmalara verilen "insani ara", bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sona eriyor.

Hamas ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için arabulucularla müzakereler devam etti ancak henüz mutabakata ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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