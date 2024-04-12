Filistinli öğrenci davetli gittiği Yahudi hocanın evinde propaganda yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Filistinli öğrenci davetli gittiği Yahudi hocanın evinde propaganda yaptı
Yahudi öğretmenin evine misafir olarak yemeğe giden Filistinli Müslüman öğrenci, İslam propagandası yapmaya kalktı. Öğretmenin eşi ve kendisi öğrenciye müdahale etmek istese de öğrenci “Bu benim ifade hakkım” diyerek eylemine devam etmek istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üniversitede dekan olarak görev yapan Yahudi bir öğretmen ve eşi, öğrencilerini evlerine yemeğe davet etti. Filistinli Müslüman bir kız öğrenci dekanın evinde eline mikrofon alarak İslam propagandası yapmak istedi. Müslüman genç kıza dekanın eşi ve dekan engel olmak istedi ancak Filistinli genç, propaganda yapmaya devam etti.

"ANAYASAL KANUNLARINA GÖRE KONUŞMA HAKKIM VAR"

Genç kız kendini durdurmaya çalışan dekan ve eşine “Avukatının kendisine anayasal kanunlara göre konuşma hakkı olduğunu söylediğini” belirtti. Profesör ise genç kıza yanıt olarak, “Siz benim evimde misafirsiniz” diye karşılık verdi.

Dekanın eşi genç kızın elinden mikrofonu çekmeye çalışsa da genç kız mikrofonu bırakmak istemedi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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