Film sahnelerini aratmayan olay! Bir selam ile milyoner oldu

Belediye otobüsünde şoförlük yapan Cihan Yıldırım'ın hayatı bir selamla değişti. Yıldırım, hem biyolojik babasını buldu hem de 300 milyon liralık servete ortak oldu.

Muğla'da evli ve bir çocuk babası Cihan Yıldırım (36), 2019'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken bir yolcu kendisine yaklaşıp "Sen Kömürcü Orhan'ın oğlu değil misin:? Şu 1000 lirayı al da babana ver. Ona, aldığımız kömür nedeniyle borcumuz var." dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre, şaşkına dönen Cihan Yıldırım, adama "Benim babamın adı Yaşar, ben 6 yaşındayken kazada öldü. Beni biriyle karıştırdınız galiba" dediyse de kabul ettiremedi.

Parayı veren kişi ısrarla "Sen kömürcü Orhan'ın oğlusun" diyerek uzaklaştı.

ANNESİ İTİRAF ETTİ

Annesinin gerçek babasını itirafından sonra Cihan Yıldırım, belediye otobüs şoförlüğünden ayrıldı.

MEZARI AÇILDI

Cihan Yıldırım, odun ve kömür ticareti yapan iş insanı Orhan Karaca'ya (63) dava açtı. Mahkeme kararıyla 6 yaşındayken trafik kazasında ölen babası Yaşar Yıldırım'ın mezarı açıldı. Alınan kemik örneği incelemesi sonucunda Cihan'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı anlaşıldı.



Yapılan DNA incelemesi sonucu Orhan Karaca'nın yüzde 99.9 biyolojik babası olduğu belirlendi. Karşı tarafın itirazı sonucu dosya Yargıtay'a taşındı.



Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi'nin kararını onadı. Yargıtay kararında, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen kararın onandığı, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı vurgulandı.

3. ÇOCUĞU OLARAK NÜFUSUNA GEÇTİ

Cihan Yıldırım, iki çocuk babası Orhan Karaca'nın nüfusuna kaydedildi. 36 yıl sonra soyadı Karaca olarak değişen Cihan, babasının gayrimenkullerle birlikte toplam 300 milyon lirayı bulan servetine de iki kardeşiyle beraber ortak oldu.



Yıldırım, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık tazminat davasını kazandı.

"BU DAVADAN VAZGEÇMEM İÇİN EV, ARABA TEKLİF ETTİLER"

Şu an TIR şoförlüğü yapan Yıldırım, "İlk işim yeni kimlik için başvurmak oldu. Soyadım artık Karaca. En yakın zamanda yeni soyadımın yazılı olduğu kimliğe kavuşmayı bekliyorum. Yıllarca babasız büyüdüm. Bu dava ve Karaca soyadını almak benim gurur meselesiydi. Bu davayı kazandık onlar kaybetti. 6 yıllık mücadele sonunda Karaca soyadını aldım." dedi.



Cihan Yıldırım, davadan vazgeçmesi için karşı tarafın kendisine ev ve araba teklif ettiğini iddia etti.