Film sahnesi değil gerçek! Müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Film sahnesi değil gerçek! Müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Antalya'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Taksi ile yolculuk yapan kişinin önü, husumetlileri tarafından kesildi. Olay anında ne yapacağını bilmeyen yolcu, taksi şoförünün araçtan inmesiyle taksiyi kaçırdı.

Olay, Muratpaşa ilçesinin 100. Yıl Bulvarı'nda öğlen saatlerinde gerçekleşti. Bir müşteriyi duraktan alan Erman adlı taksi şoförünün yolu, plakası belirsiz beyaz bir minibüs tarafından kesildi.

film-sahnesi-degil-gercek-musterisi-oldugu-taksiyi-kacirdi-yenicag-1.jpg

TAKSİYE ZARAR VERMEYE BAŞLADILAR

Minibüsteki dört kişi, taksideki yolcuyu dışarı çıkarmaya çalıştı. Taksi şoförü, yolcusunu almaya çalışan kişilere müdahale etmek üzere araçtan indi. Ancak, ismi bilinmeyen taksi yolcusunu dışarı çıkaramayan dört kişi, bu kez taksiye zarar vermeye başladı.

film-sahnesi-degil-gercek-musterisi-oldugu-taksiyi-kacirdi-yenicag-2.jpg

MÜŞTERİ TAKSİYİ KAÇIRDI

Taksi şoförü, aracına ve yolcusuna zarar veren kişilere karşı koymaya çalışırken, taksinin hareket ettiğini fark etti. Taksinin içindeki yolcu, çalışan aracın şoför koltuğuna geçip hızla olay yerinden uzaklaştı.

film-sahnesi-degil-gercek-musterisi-oldugu-taksiyi-kacirdi-yenicag-3.jpg

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Taksi sürücüsü ise aracının peşinden koştu. Bu anlar, orada bulunan vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

film-sahnesi-degil-gercek-musterisi-oldugu-taksiyi-kacirdi-yenicag-4.jpg

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Dört kişi ile taksi içindeki yolcu arasında daha önceden var olan bir husumet olduğu anlaşıldı.

film-sahnesi-degil-gercek-musterisi-oldugu-taksiyi-kacirdi-yenicag-6.jpg

TAKSİYİ POLİS MERKEZİNE TESLİM ETTİ

Ayrıca, taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek aracı teslim ettiği ve taksi şoförünün de aracını polis merkezinden aldığı öğrenildi.

film-sahnesi-degil-gercek-musterisi-oldugu-taksiyi-kacirdi-yenicag-7.jpg

film-sahnesi-degil-gercek-musterisi-oldugu-taksiyi-kacirdi-yenicag-8.jpg

film-sahnesi-degil-gercek-musterisi-oldugu-taksiyi-kacirdi-yenicag.jpg

Son Haberler
Sanat siyaset tamam da sporda vefasızlık hiç hoş değil Spor
Sanat siyaset tamam da sporda vefasızlık hiç hoş değil
Tesla Cybertruck Türkiye'de ilk kez görüntülendi Gündem
Tesla Cybertruck Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Harvardlı Profesör ABD’yi bekleyen korkunç sonu açıkladı. Osmanlı’da da aynısı olmuştu Dünya
Harvardlı Profesör ABD’yi bekleyen korkunç sonu açıkladı. Osmanlı’da da aynısı olmuştu
Otomobil aydınlatma direğine çarptı Gündem
Otomobil aydınlatma direğine çarptı
2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu Yerel Haberler
2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu
Atatürk'e hakaretler etti soruşturma bile açılmadı. Başı açıkların kafasının kesilmesini istedi Gündem
Atatürk'e hakaretler etti soruşturma bile açılmadı. Başı açıkların kafasının kesilmesini istedi
Kayanın üzerinde oluşan silüetinin Atatürk'e benzemesi dikkat çekti. Her zaman göklerden gelen bir işaret vardır Gündem
Kayanın üzerinde oluşan silüetinin Atatürk'e benzemesi dikkat çekti. Her zaman göklerden gelen bir işaret vardır