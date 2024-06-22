Film sahnesi değil gerçek! Müşterisi olduğu taksiyi kaçırdı

Olay, Muratpaşa ilçesinin 100. Yıl Bulvarı'nda öğlen saatlerinde gerçekleşti. Bir müşteriyi duraktan alan Erman adlı taksi şoförünün yolu, plakası belirsiz beyaz bir minibüs tarafından kesildi.

TAKSİYE ZARAR VERMEYE BAŞLADILAR

Minibüsteki dört kişi, taksideki yolcuyu dışarı çıkarmaya çalıştı. Taksi şoförü, yolcusunu almaya çalışan kişilere müdahale etmek üzere araçtan indi. Ancak, ismi bilinmeyen taksi yolcusunu dışarı çıkaramayan dört kişi, bu kez taksiye zarar vermeye başladı.

MÜŞTERİ TAKSİYİ KAÇIRDI

Taksi şoförü, aracına ve yolcusuna zarar veren kişilere karşı koymaya çalışırken, taksinin hareket ettiğini fark etti. Taksinin içindeki yolcu, çalışan aracın şoför koltuğuna geçip hızla olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Taksi sürücüsü ise aracının peşinden koştu. Bu anlar, orada bulunan vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Dört kişi ile taksi içindeki yolcu arasında daha önceden var olan bir husumet olduğu anlaşıldı.

TAKSİYİ POLİS MERKEZİNE TESLİM ETTİ

Ayrıca, taksiyi kaçıran yolcunun en yakın polis merkezine giderek aracı teslim ettiği ve taksi şoförünün de aracını polis merkezinden aldığı öğrenildi.