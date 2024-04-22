Film senaryolarını aratmayan operasyon. Hırsız ve polis aynı evde mahsur kaldı

Hırsız ve polisi kurtarmak için itfaiye ekipleri çağırıldı. Hakkında daha önceden 12 suç kaydı bulunan hırsızı ve onu yakalayan polisi itfaiye ekipleri bulundukları ikinci kattan merdiven yardımı ile indirdi.

Olay gece yarısı saatlerinde Büyük Bölcek Mahallesi 2406 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre evde hareket eden bir el feneri ışığı gören vatandaş polise ihbarda bulundu. Gelen bilgi üzerine Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri eve gelerek çevreyi sardı. Bir ekip ise kapı demirlerine tırmanarak eve girdi. İçeri giren polis 40 yaşındaki Rıdvan B.'yi suç üstü yakaladı.

EV SAHİBİNE ULAŞILAMADI

Evin kapısının kilitli olması nedeni ile evdeki ekipler dışarı çıkamadı. Ev sahibine de ulaşılamaması üzerine olay yerine itfaiye çağırıldı. Merdiven yardımı ile hem hırsız hem de polis ekipleri aşağıya indirildi. Yakalanan hırsız sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.