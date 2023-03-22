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Filmlere ev sahipliği yapan konaklar depremde hasar gördü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bazı film ve dizilere ev sahipliği yapan 90 konak depremlerde hasar gördü.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:23
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Filmlere ev sahipliği yapan konaklar depremde hasar gördü

Filmlere ev sahipliği yapan konaklar depremde hasar gördü
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AA

Yöreye özgü mimari özellikleri yansıtan, kerpiç, ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen birçok yapıya sahip Yeşilyurt, depremlerde büyük yara aldı.

Restorasyon projelerinin uygulandığı Lezzet Caddesi'ndeki tarihi Yeşilyurt konakları ile müzelerde de hasarın oluştuğu ilçede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda yönetmen ve yapımcıların da ilgisini çeken ilçede, 13'ü tescilli 100 konak bulunuyor. Önceden "Zalo", "Gizemli Köy", "Hanzap", "Bakıcı", "Koku", "Son Arzu" filmlerinin yanı sıra "Girift" dizisinin çekildiği Yeşilyurt'taki konaklardan 90'ı depremlerde hasar gördü.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, ilçedeki tescilli binalar, konaklar ve müzelerin depremlerden ciddi etkilendiğini söyledi.

Gelen ziyaretçilerin kentin kültürünü ve tarihini öğrendiği sokakların harabeye döndüğünü belirten Çınar, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız depremden hasar gören tescilli tarihi binalarla ilgili çalışma başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ise genel planlama ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Buraların çok hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması için herkes elinden geleni yapıyor. Tarihi mekanların kurtarılmasına yönelik çalışıyoruz. İnşallah tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan yerlerimizi el birliği ile yeniden dizayn edeceğiz."

Mollakasım Mahallesi Muhtarı Musa Taşdemir ise mahallerindeki yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İlçede geçmişi 350 yıl öncesine dayanan mahallelerinde depremden önce iç turizmin çok hareketli olduğunu anlatan Taşdemir, "Burası yerli ve yabancı turistlerin adeta nefes aldığı yerlerin arasındaydı, cazibe merkeziydi." dedi.

Tarihi konak ve bina sayısının fazla olması dolayısıyla mahalleye yönetmen ve yapımcıların son yıllardaki ilgisinden bahseden Taşdemir, bölgede birçok filmin çekildiğini aktardı.

Gündüzbey Mahallesi sakinlerinden Mehmet Aslan da "Mahallemiz, il dışından gelen vatandaşlarımızın uğrak yerleri arasında yer alıyordu. Bu mahallede sinema filmleri çekildi. Ayrıca mahallemiz mutfağı ile öne çıkıyordu." diye konuştu.

Erhan Emeksiz de Güzdüzbey Mahallesi'nin depremden önce yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği yerlerin arasında yer aldığını kaydederek, "Beklentimiz tarihi ve turistik mekanları ile öne çıkan mahallemizin bir an önce toparlanarak eski günlerine dönmesi." ifadesini kullandı.

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