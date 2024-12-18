Filmleri aratmayacak olay! İnşaatçıymış gibi yapıp 500 bin TL'lik kablo çaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul'un Arnavutköy'de bulunan bir şantiyeye inşaatçıymış gibi giyinerek gelen bir grup şantiye içerisindeki yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı görüntülere yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde bir grup genç üzerine giydikleri yeşil yeleklerle inşaat işçisi görüntüsü verdiler. Rahatça girdikleri şantiye içerisinde istiflenmiş değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde yelek giymiş hırsızların kabloları yuvarlayarak taşıdıkları ve çaldıkları görüldü. Hırsızların giydikleri yeşil yelekle inşaat işçisi görüntüsü vermeleri de dikkatten kaçmadı.

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Aynı şantiyenin 6 ay önce yine hırsızlar tarafından soyulduğu ve inşaat malzemelerinin büyük kısmının çalındığı, şantiye sahibinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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