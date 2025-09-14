Final Fantasy VII Remake Intergrade 22 Ocak 2026'da hediyesiyle geliyor

Square Enix, Final Fantasy VII Remake Intergrade'ın Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 platformlarında 22 Ocak 2026'da çıkacağını duyurdu. Bu duyuru, Nintendo Direct sunumunda yapıldı ve uzun süredir beklenen bu haber, Xbox ve Nintendo oyuncuları için büyük bir heyecan yarattı.

ÇİFT PLATFORM KEYFİ

Xbox kullanıcıları için önemli bir avantaj sunuluyor: Xbox Play Anywhere desteği sayesinde, oyun hem Xbox konsolunda hem de Windows PC'de tek bir satın alımla oynanabilecek. Bu özellik, oyunculara oyun deneyimlerini kesintisiz bir şekilde farklı platformlarda sürdürebilme imkanı tanıyor.

TÜM PLATFORMLARDA BULUNACAK

Square Enix, sadece Final Fantasy VII Remake Intergrade'ın değil, aynı zamanda üçlemenin diğer iki oyununun da Xbox ve Nintendo Switch 2 platformlarına geleceğini duyurdu. Bu, Final Fantasy VII Rebirth ve henüz ismi açıklanmayan üçüncü oyunun da bu platformlarda oynanabileceği anlamına geliyor. Bu açıklama, PlayStation konsollarına özel olan önceki stratejiden önemli bir sapma olarak değerlendiriliyor.

ÖN SİPARİŞ AVANTAJLARI VE EKSTRA İÇERİKLER

Final Fantasy VII Remake Intergrade'ı ön sipariş veren oyunculara, orijinal Final Fantasy VII oyunu ücretsiz olarak sunulacak. Xbox kullanıcıları, bu hediyeyi hemen alabilirken, Nintendo Switch 2 kullanıcıları 22 Ocak 2026'dan itibaren erişebilecekler. Ayrıca, Deluxe Edition sahipleri, ekstra in-game içerikler, artbook ve soundtrack gibi özel materyallere de sahip olacaklar.

YENİ OYNANIŞ MODU: "STREAMLİNED PROGRESSİON"

Square Enix, yeni "Streamlined Progression" modu ile oyunculara daha rahat bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu mod, sınırsız HP, MP, Limit Break ve ATB gibi özellikler sunarak, oyuncuların hikayeye odaklanmalarını sağlıyor. Ayrıca, her saldırının 9999 hasar vermesi gibi özellikler de bu modda yer alıyor. Bu yenilik, özellikle hikaye odaklı oyuncular için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Final Fantasy VII Remake Intergrade'ın Xbox ve Nintendo Switch 2 platformlarına gelişi, Square Enix'in multiplatform stratejisinin bir parçası olarak büyük bir adım olarak görülüyor. Bu gelişme, daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefleyen şirketin, Final Fantasy VII Remake üçlemesinin tüm oyunlarını bu platformlarda sunma kararı almasıyla devam ediyor. Bu, Final Fantasy hayranları için büyük bir fırsat ve heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.