Final kadrosu tamamlandı! MasterChef’te son ceket de sahibini buldu

MasterChef Türkiye'de büyük final öncesi son beyaz ceket de sahibini buldu. Beyaz ceket kazanarak adını finale yazdıran yarışmacılar sırasıyla, Kerem, Onur, Eda ve Beyza olmuştu. Son ceket de sahibini buldu.

SEMİH İLE ERİM BEYAZ CEKET İÇİN YARIŞTI

Dün akşam yayınlanan bölümünün konuk şefi Serhat Doğramacı oldu. Son beyaz ceket için ise Semih ile Erim yarıştı.

Serhat Doğramacı’nın imza tabağı olan “Benim Hikayem” yapıldı. Bu turda yarışmacılar, hem teknik bilgi hem de estetik sunumlarıyla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Son bölümde de en iyi yemeği yaparak son ceketi giyen yarışmacı Semih oldu. Semih beyaz ceketine kavuştuktan sonra yaptığı açıklamada “Yıllardır inşa ettiğim kariyerimi bırakıp buraya geldim. Onun verdiği bir stres var. Sanki her şey bir anda yok olacakmış gibi hissediyorum. Ama güzel yemek yapmak için buradayım. Hakkımızda hayırlısı” ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE VEDA ETTİ

Erim ise MasterChef Türkiye'ye gözyaşları içerisinde veda etti.