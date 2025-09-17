Finale yükseldi! Nesrin Baş adım adım altın madalyaya ilerliyor

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kilo kategorisinde mücadele eden Nesrin Baş finale çıktı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlene Dünya Güreş Şampiyonası devam ediyor.

Kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Nesrin Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Baş, çeyrek finalde Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Çinli rakibi Zelu Li’yi de 9-6 mağlup eden Nesrin Baş, adını finale yazdırdı.

Nesrin Baş, finalde Ukraynalı Alla Belinska ile mücadele edecek.

