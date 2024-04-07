Financial Times’tan İmamoğlu analizi

Financial Times, 6 Nisan günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir analiz yayınladı. Financial Times’ın Türkiye muhabiri Adam Samson, yaptığı analizde İmamoğlu’nun, "ülkenin muhalefetinin geleceği açısından hayati önem taşıyan yerel seçimlerde" AKP’li rakibi Murat Kurum’a karşı önemli bir zafer kazandığını ifade etti.

Söz konusu haberde, Ekrem İmamoğlu’nun bu zaferiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ezeli rakibi ve ülkenin gelecekteki Cumhurbaşkanı adayı olarak statüsünü sağlamlaştırdığı" yorumu yapıldı.

İmamoğlu, FT'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllar boyunca laik düzende, demokratik yapıda ve bu çeşitlilikle var olmasını gerçekten istiyorum" ifadelerini kullandı.

Financial Times, İmamoğlu’nun çalışma masasında Nutuk ve Kuran'ın yan yana durduğunu belirtti ve "İmamoğlu'nun karizmatik bir kampanyacıyla daha yumuşak ve dindar bir figür arasındaki geçişleri yapabilme yeteneği, kendisine CHP'nin hitap ettiği kesimler dışındaki insanlardan da oy kazandırdı" ifadelerini kaydetti.

İmamoğlu'nun kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, 1970'te Trabzon'da doğan İmamoğlu’nun babasının milliyetçi kanatta yer aldığını, annesinin ise muhafazakar bir dindar olduğunu söyledi.

Analizde, Özyeğin Üniversitesi'nden Murat Somer'in yaptığı “İmamoğlu'nun çeşitliliklere dayanan geçmişi, farklı kökenlere sahip kişilerle bağ kurmasını sağlıyor; hem sosyal hem de kültürel sınıf bağlamında, hem muhafazakar hem de seküler kişilerle.” değerlendirmesine de yer verildi.

2028 yılında yapılması planlanan genel seçimlerde, İmamoğlu’nun aday olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadığı iletilirken, İmamoğlu’nun Erdoğan'la mücadeleye girmesi durumunda bunun, "AKP'nin popüler olduğu Anadolu'daki etkisini önemli bir sınamaya tabi tutacağı" yorumu yapıldı.