Finans uzmanı Murat Özsoy doların göreceği rakamı açıkladı. Bayram yerini mateme bırakacak

Finans uzmanı Murat Özsoy, “Ekonomi yönetiminden bir hamle gelmediği müddetçe” dolardaki yükselişin süreceğini söyledi.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Para Politikası Kurulu’nun toplantısının önemli olduğunu belirten Özsoy, yıl sonu dolar tahminini için “30 TL seviyesi yıl sonu gelmeden ulaşılabilir nitelikte” açıklamasını yaptı.

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SIÇRAMA OLABİLİR

Yeni haftada dolar/TL kurunu etkileyecek önemli gelişmeleri de sıralayan Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bayram sonrasındaki haftada dolar/TL kurundaki kademeli yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum. Yeni haftaya başlarken dolar/TL kurunu etkileyecek önemli gelişmeler arasında; TCMB PPK toplantı tutanakları, haziran ayı enflasyonu, ABD tarım dışı istihdam verisi gibi hem içeriden hem de dışarıdan gelecek kritik veri akışları var.

22 Haziran tarihli Merkez Bankası toplantısı ardından açıklanan basın duyurusu oldukça kısaydı, dolayısıyla pazartesi günü saat 14.00’te açıklanacak PPK toplantı tutanakları bu açıdan önemli olacak, çünkü piyasa yeni dönemdeki para politikası hakkında biraz daha fazla bilgi edinmek isteyecek. Eğer piyasa içerikten tatmin olmazsa 22 Haziran tarihinde açıklanan faiz kararı sonrasındaki sıçramanın bir benzerini akşam saatlerine doğru yeniden görebiliriz.

“DOLAR YIL SONU GELMEDEN 30 TL SEVİYESİNE ULAŞILABİLİR"

Şu anda dolar/TL kurundaki kritik seviye 28 TL. Yılbaşından bu zamana kadar kurdaki artış oranı yüzde 40’a ulaştı. 26 TL seviyesinden 28 TL’ye gelmesi için yüzde 7’nin biraz üzerinde artış olması yeterli. 22 Haziran sabahına 23,55 TL ile başlayan kurun şu anda hangi seviyede olduğu ortadayken 28 TL seviyesi zaten de çok da uzak değil.

Ardından 30 TL seviyesi daha net konuşulur hale gelecek ve bugünden benim tahminlerime göre de ekonomi yönetiminden bir hamle gelmediği müddetçe bugünden bakıldığında 30 TL seviyesi yıl sonu gelmeden ulaşılabilir nitelikte. Yılın son çeyreğinde ABD Merkez Bankası FED’in de faiz artışlarının devreye gireceği ve bunun ABD dolar endeksi üzerinde pozitif etki yaratarak küresel çapta doların güçleneceğini hesaba katarsak TL’nin dolar karşısında tutunması daha da zorlaşacaktır.”