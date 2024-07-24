Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

Kaynak: AA
Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuzda, hazirana kıyasla 9,2 puan artışla 158,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuza yönelik Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni yayımladı.

Finansal sektörde faaliyette bulunan 147 kuruluşun cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçları kapsamında, Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda haziran oranla 9,2 puan artışla 158,7 seviyesini gördü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri değerlendirildiğinde, FHGE'yi, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe dair incelemelere göre, son 3 ayda "iş durumunda" ve "hizmetlere olan talepte" artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda "hizmetlere yönelik talepte" artış olacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi.

İstihdama dair incelemeler kapsamında son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan süreç kuvvetlenirken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olmasını bekleyenler lehine olan seyir zayıf kaldı.

f1.png

İlgili Haberler
Brent petrol 82 doların altında işlem görüyor
Brent petrol 82 doların altında
Son Haberler
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor?
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması Ekonomi
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit Gündem
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu Ekonomi
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz Dünya
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz
Yunanlılar ittiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı Gündem
Yunanlılar ittiği kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Gaziantep'te silah kaçakçılığına 3 tutuklama Yerel Haberler
Gaziantep'te silah kaçakçılığına 3 tutuklama