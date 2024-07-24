Finansal hizmetler güven endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuza yönelik Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni yayımladı.

Finansal sektörde faaliyette bulunan 147 kuruluşun cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçları kapsamında, Finansal Hizmetler Güven Endeksi temmuzda haziran oranla 9,2 puan artışla 158,7 seviyesini gördü.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri değerlendirildiğinde, FHGE'yi, son 3 aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe dair incelemelere göre, son 3 ayda "iş durumunda" ve "hizmetlere olan talepte" artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda "hizmetlere yönelik talepte" artış olacağına yönelik beklentiler kuvvetlendi.

İstihdama dair incelemeler kapsamında son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan süreç kuvvetlenirken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olmasını bekleyenler lehine olan seyir zayıf kaldı.