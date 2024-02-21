Finansal teknolojiler sektörüne yön verecek iş birliği

Bu yıl 25-27 Nisan tarihleri arasında 4.’üncüsü düzenlenecek olan Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nın organizatörü ExpoHIS ile eş zamanlı olarak Agora Fintech’i gerçekleştirecek olan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) arasında yapılan iş birliği çerçevesinde finans sektörünün oyuncuları bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Mobilfest’in bir alt etkinliği olan Agora Fintech, Türkiye’deki fintek ekosistemini tek bir büyük organizyonda bir araya getirmek, tüm paydaşlarıyla sektörün geleceğine yön vermek, yeni yurt dışı bağlantıları kurmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Aynı zamanda bu iş birliğiyle birlikte finans dünyasının geleceğini şekillendirmek isteyenler için bir köprü görevi görmesi de hedefleniyor.

İŞ BİRLİĞİ FİNANS SEKTÖRÜNE YÖN VERECEK

Bu yıl ilk defa düzenlenecek ve finansal teknolojiler ekosistemine odaklanacak olan Agora Fintech; fuar, konferans programı ve özel etkinliklerle Türkiye'nin ve bölgedeki fintek sektörünün öncü isimlerini, girişimcileri ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirecek.

ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, Agora fintech Türkiye’deki ilk ve tek fintech fuarı olma özelliği taşıdığına dikkat çekti. Fuar kapsamında TÖDEB iş birliği ilk defa düzenlenecek büyük buluşmanın, finans dünyasında yer alan ve geleceğini şekillendirmek isteyen tüm firmalar için bir fırsat olacağını belirten Onak, “Finansal teknolojiler ekosistemine odaklanan Agora Fintech ile Türkiye'nin ve bölgedeki finans sektörünün öncü isimlerini, girişimcileri ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Fuar bu yıl 50, gelecek yıl 200, bir sonraki yıl 400 firma hedefi ile yola çıktık ” dedi.

FİNTEK SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İş birliğine dair değerlendirmede bulunan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, “Ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla bir araya geleceğimiz Agora Fintech Fuarı, Türkiye'nin finans teknolojisi ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olacak” dedi.

677 FİNTEK ŞİRKETİ FAALİYET GÖSTERİYOR

Ülkemizde fintek girişimlerinin sayısının son yıllarda hızla arttığına dikkat çeken Bilgetekin, şunları söyledi: ”Ekosistemimiz hızla büyüyor. 677 Fintech şirketinin faaliyet gösterdiği bu dönemde, Birlik olarak sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak, bizim en önemli sorumluluğumuz. Birbirinden değerli deneyimlerle inovasyonu destekleyerek sektöre yeni bir ivme kazandıracağız.”