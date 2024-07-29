Fındığın kilosu belli oldu

Kaynak: İHA
Fındığın kilosu belli oldu

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de hasat erken başladı. Havaların sıcak gitmesi fındığı erken olgunlaştırırken üreticiler, gözü gibi baktıkları mahsulü toplamaya başladı.

İyi randıman alınması için bir yıl boyunca özen gösterilerek bakımı yapılan fındık, düzce merkezde havaların sıcak gitmesinden erken olgunlaştı. Düzce ovasında ise bazı fındık üreticileri ise erkenden hasada başladı.

Fındık üretici Engin Eğilmez, fındık toplamaya bir hafta önce başladıklarını belirterek “Bu sene fındıklarımız hem erken döküm yaptı hem de erken olgunlaştı. Birde havaların aşarı sıcak gitmesi sebebiyle bir kısım bizim sarı fındık deli sava dediğimiz fındıklar kavruldu. Yağmur yağdı ama son yağan yağmurun çok faydası olmadı" dedi.

"Baktık fındık olgunlaşmış bizde toplamaya başladık" diyen Eğilmez "Bu sene rekolte iyi, ovada iyi gözüküyor. Dekarda 200 kilo civarında alınır diye düşünüyorum. Geçen sene 120 civarındaydı bu sene enflasyon oranına bakarsak 120 -150 arasında bir rakam. Her zaman olduğu gibi rekolte fazla olduğu için fındığın aynı oranda enflasyon oranında artmasını beklemiyoruz. İnşallah ama iyi bir fiyat bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

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