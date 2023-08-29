Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Kaza, Fatsa-Aybastı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan Ferhat Meçu yönetimindeki 72 D 9055 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Selahattin Coşkun'un kullandığı 77 AC 395 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralandı.

aw018902-01.jpgÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

aw018902-03.jpgKaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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