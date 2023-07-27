Fındık üreticisi hasat öncesi fiyatın açıklanmasını bekliyor

İHA'nın haberine göre; Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık taban fiyatının kilogramda 100 liranın altında olmaması gerektiğini söyledi. Karan, TMO’nun alım tarihi ve fiyatının hasat öncesi açıklanmasını istedi.

Fındıkta Kırmızı Çizgi 100 Lira

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık hasadına günler kala yaptığı açıklamada, üreticinin fiyat beklentisinin 100 liranın altında olmaması olduğunu belirtti. Karan, “Fındık üretici önümüzdeki günlerde ‘Bismillah’ diyerek bahçesine girecek. Halen fındık fiyatıyla ilgili bir ses ve açıklama yok. Üretici bahçesine girmeden fındık taban fiyatını kilogramda 100 liranın altında olmamak kaydıyla açıklayın ki, üretici hasada güle oynaya başlasın. Üretici de mutlu olsun, siz de mutlu olun” dedi.

TMO’nun Alım Tarihi ve Fiyatı Hasat Öncesi Açıklansın

Karan, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım tarihi ve fındık fiyatının hasat öncesi açıklanması çağrısında bulundu. Karan, “Fındık taban fiyatında kilogram başına 100 lira üreticinin kırmızı çizgisidir. Taban fiyatın hasat öncesi açıklanacak olması ve devlet adına bu yıl da müdahil alım yapacak olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım tarihi, alım merkezleri ile alım kriterlerini erkenden belirlemesi üreticinin lehine olacaktır. Geçen yıl sezon başında TMO’nun alım fiyatı ile serbest piyasa arasında yüzde 25-30 bir fiyat farkı oluşmuştu. Bu nedenle TMO alım merkezi sayılarını artırarak, depolarını şimdiden ilan etmelidir. TMO’nun açıklayacak olduğu fiyat ve alım kriterleri, serbest piyasanın oluşmasında önemli rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.