﻿Fındık yaprağı çıbana iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan çıbana önerilen fındık yaprağı karşımı dikkat çekti.

FINDIK YAPRAĞI KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

-Taze fındık yapraklarını iyice ezip hamur haline getirin.

-Hazırladığınız bu hamuru yarım su bardağı sıcak suya ilave edip iyice karıştırın.

-Karışımı soğuması için bir köşeye koyun.

-Son olarak soğuyan karışımı çıbanın olduğu bölgeye uygulayın.

-Bu yöntemi haftada 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz.

ÇIBAN NEDİR?

Çıbanlar sıklıkla bakterilere bağlı gelişebilmekle birlikte daha az sıklıkta mantarlara bağlı olarak da görülebilir. Bakteriler içerisinde en sık derinin en dış kısmını kaplayan flora elemanı olan stafilokok bakterisi neden olmaktadır. Yetişkin insanların yaklaşık %30'u bu bakterileri enfeksiyon geliştirmeden vücutlarında taşır.

Stafilokok bakterisi genellikle cilt ve mukozada bulunur. Stafilokok bakterisi yağlanma artışı, terleme gibi üremeleri açısından fırsat yaratan durumlarda ve özellikle bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu kıl kökleri ve çevresinde enfeksiyon meydana getirebilmektedir. Stafilokok bakterisi cilt teması veya enfekte nesneler yoluyla bulaşabilmektedir. Zayıflamış bir bağışıklık sistemi, kötü hijyen ve çok dar giysiler çıban oluşmasına neden olabilmektedir. Genellikle yüz, kulaklar, boyun bölgesi, koltuk altları, kalça, genital bölge ya da uyluklarda ortaya çıkabilmektedir. Vücudun farklı bölgelerinde tekrarlayan derin yerleşimli çıbanlar çıkmasına furonküloz denmektedir. Genel olarak, erkeklerde kadınlardan daha fazla çıban oluşumu görülmektedir.

FINDIK YAPRAĞININ FAYDALARI

-Fındık yapraklarından demlenen çay böbreklere oldukça faydalıdır. Böbrek taşı ve böbrek kumu düşürme konusunda olumlu etkileri olan bu çay aynı zamanda böbrek ağrılarının giderilmesine de sağlar. - Fındık yaprağı bağırsak kurtlarının düşürülmesi konusunda da faydalıdır.

-Fındık yaprağından demlenen çay sindirim sistemi açısından oldukça faydalı olmakla beraber mide problemlerine karşı da kullanılabilir.

-Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur.

-Kuvvet verici etkiye sahip olması sayesinde zihin yorgunluğunu gidermesi fındık yaprağı faydaları arasında sayılabilir.

-Öksürük kesici etkiye sahiptir.

-Cinsel gücü artırma özelliği sayesinde de kullanılabilen fındık yaprağı aynı zamanda prostat hastalığına karşı da etkilidir.

-İdrar artırıcı özelliğe sahip olmakla beraber kan temizleyici etkisi de vardır.

- Ateş düşürücü özelliği ile beraber menopoz döneminde ortaya çıkan ateş basması problemine karşı kullanılabilir.

-Fındık yaprağı kaynatılıp lapa haline getirildikten sonra göz kapaklarının üzerine bekletilirse göz iltihabına iyi gelir.

-Fındık yaprağından yapılan çayın düzenli olarak tüketilmesi cildin temizlenmesini sağlayarak sivilcelere iyi gelir.