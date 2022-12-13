Fındıkkıran Antalya'da sahnelendi

Dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından yeni yıl öncesi sahnelenen eserin, libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından hazırlandı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneye taşınan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, başkemancılığı Koray Önel üstlendi.

Stahlbaum ailesinin evindeki yılbaşı partisinde Clara'ya hediye edilen "Fındıkkıran" adlı bebeğin prense dönüşmesinin ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Eserin prömiyerinde "Fındıkkıran" rolünü Yağızhan Danış, "Clara"yı Chisato Ishikawa, "Şeker Perisi"ni Milina Fidan Özbek, "Drosselmeyer"i Evren İskender, "Kral Fare"yi Burak Burçak, "Fritz"i Mert Deniz Köysüren, "Harlequin"i Volkan Altunel, "Colombine"i Seda Manaz "Anne" rolünü Gökçe Çiçek Güngör ve "Baba" rolünü Cenk Şahinalp canlandırdı.