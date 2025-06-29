Fındıkta büyük felaket! TBMM Ordu’da zararı araştırıyor

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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Adem Korkmaz, Sözcü Nilgün Ök, Üyeler Şerafettin Kılıç, Ercan Öztürk, Mevlüt Kurt, Ömer Fethi Gürer, İbrahim Ufuk Kaynak, İlhami Özcan Aygun, Cüneyt Aldemir’den oluşan Komisyonun TESK Otel’de düzenlediği istişare toplantısına Vali Muammer Erol’da katıldı.

Toplantıda, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın tarafından, 11-12 Nisan 2025 tarihinde bölgemizde meydana gelen don zararı ve hasar tespit çalışmaları ile ilgili TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonuna sunum yapıldı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz yaptığı sunumda; “İlimizde 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşen düşük sıcaklıklar; başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlerimizde, bahçelerin bulunduğu rakıma, yöreye, fındık çeşidine, rüzgar alıp almamasına, düşük sıcaklıklara maruz kalma süresine bağlı olarak farklı oranlarda zararlar oluşturmuştur. İlimizde genel olarak don zararı 150 mt. rakımdan itibaren oluşmuş ve rakım arttıkça zirai donun etkisinin arttığı görülmüştür. Zirai dondan etkilenen ve Tarım Sigortası yaptırmış olan üreticilerimizin hasar tespitleri Tarsim Eksperlerince, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup Tarım Sigortası yaptırmayan üreticilerimizin hasar tespitleri ise İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli teknik personelimiz ve Ziraat Odalarımızda görevli teknik personeller tarafından yürütülmüştür” dedi.

İlimizde zirai dondan etkilenen alanların %99’unun fındık alanları olduğunu belirten Yılmaz, “Fındığın yanında Ceviz, Elma, Armut, Üzüm gibi meyve ağaçlarında da zararlar oluşmuştur. İlimizde fındık ve kivi bahçeleri dışında diğer meyve ağaçları genelde kapama bahçe şeklinde olmayıp, arazilerde dağınık olarak yer almaktadır. Kivi alanlarımız genelde sahil bölgelerinde olduğundan yaşanan don olayından fazla etkilenmemiştir. Ancak 300 mt’den yukarı rakımlarda olan kivi bahçelerinde de kısmen don zararı oluşmuştur. 2.622.540 dekar tarım alanı olan ilimizde tarım alanlarının yaklaşık %5’i sigortalanmıştır. 2025 Yılı Don Teminatı Olan Poliçe Sayısı: 25.943” dür diye konuştu.

Sahil Kesim içerisinde kalan 150 metre rakıma kadar olan fındık bahçelerin de çok önemli bir don zararının tespit edilmediğini söyleyen Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Genel olarak don hasarının etkisi 150 mt. rakımdan sonra görülmektedir. Sahil ilçelerimizde 150-250 metre rakımlar arasındaki hasar oranı %10-25 arasında değişmekte iken, sahilden uzaklaştıkça hasar oranının bazı yerlerde %25’in de üzerinde olduğu görülmüştür. Orta Kesim sayılan 250-750 rakım aralıklarında hasar oranının sahil bölgelerine yakın olan ilçelerimizde %30-75 arasında, iç kesimlerde kalan ilçelerimizde ise %45-80 arasında olduğu belirlenmiştir. Yüksek Kesim sayılan 750 mt. ve üzeri alanlarımızda hasar oranının %55’den başladığı, 900 mt. rakım üzeri olan kesimlerde ise %100’e varan hasarların olduğu tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.