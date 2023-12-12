Finlandiya Rusya ile olan sınır kapılarını yeniden açacak

Finlandiya, yasa dışı geçişi önlemek için Rusya ile olan 9 kapısından 8'ini kapatma kararı almıştı. Kapanan sınır kapılarından 2'si yeniden açılacak.

KAYNAK: İHA
Finlandiya Rusya ile olan sınır kapılarını yeniden açacak

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 24 Kasım’da olan 9 sınır kapısından 8’ini kapatan Finlandiya, kısa süreliğine 2 sınır kapısını yeniden açma kararı aldı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo yaptığı açıklamada, Vaalimaa ve Niirala sınır geçiş noktalarının 14 Aralık’ta yeniden açılacağını duyurarak, “Kısıtlamaları kaldırmadığımız sürece bir iyileşme olup olmadığını doğrulayamayız. Bu olay devam ederse bu sınır geçiş noktalarını kapatacağız” dedi.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise, söz konusu iki sınır kapısının 14 Ocak'a kadar açık kalacağını belirterek, göç hareketinin yeniden başlaması halinde hükümetin hızla reaksiyon göstereceğini ifade etti.

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, Rusya’nın kaçak göçü teşvik ettiği yönündeki iddiaları sonrası 24 Kasım’da Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8’ini kapatmış, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı’nın açık bırakmıştı.

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