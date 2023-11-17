Finlandiya Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatmaya hazırlanıyor

Finlandiya, Rusya sınırından gelen göçü durdurabilmek için Rusya ile bütün sınırlarını kapatmaya hazır olduğunu açıkladı.

KAYNAK: AA
Finlandiya Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatmaya hazırlanıyor

Finlandiya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Riikka Purra, dün alınan Rusya sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü kapatma kararının sınırdaki durumu sakinleştirmeye yardımcı olmaması halinde daha ileri adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.

Finlandiya'da yayın yapan Yle TV1 televizyon kanalındaki A-Talk programına katılan Purra, "Kapatma kararının sınırdaki durumu sakinleştirmeye yardımcı olamaması halinde bir sonraki adımı atmak için çok düşük bir eşiğimiz var. O adım da tüm doğu sınırını kapatmak ve sığınma taleplerini doğu sınırından uzakta yoğunlaştırmak." ifadesini kullandı.

Finlandiya, ülkeye yönelik sığınmacı akınını durdurmak için Rusya ile olan sınırındaki 9 geçiş noktasından 4'ünü 18 Kasım itibarıyla kapatma kararı almıştı.

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