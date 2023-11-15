Finlandiya Rusya'yı yasa dışı göçmen geçişlerine yardım etmekle suçladı

Finlandiya başbakanı, Rusya'yı göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollardan girmesine yardım etmekle suçladı ve bazılarına Rus sınır muhafızlarının yardım ettiğini söyledi.

Ökkeş Bölükbaşı KAYNAK: Haber Merkezi
Finlandiya Rusya'yı yasa dışı göçmen geçişlerine yardım etmekle suçladı

Finlandiya, Avrupa'nın en uzun sınırı olan Rusya ile 1.340 km'lik bir sınırı paylaşıyor. Ancak aralarında son günlerde göçmen geçişleri konusunda büyük bir huzursuzluk çıkmış durumda.

Finlandiyalı yetkililer, göçmenlerin sığınma talebinde bulunmak için küçük gruplar halinde sınırı bisikletle geçmeden önce arabayla geldiklerini söylüyor. Geçişlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sınır muhafızları iki gün içinde yaklaşık 89 geçiş kaydettiklerini söylediler.

Bu sayının 12 Kasım'a kadar olan dört ayda 91 olduğu açıklanmıştı.

Finlandiya sınır muhafızlarından albay Matti Pitkaniitty, BBC News'e yaptığı açıklamada, göçmenlerin uyrukları arasında Irak, Yemen ve Suriye gibi ülkelerin vatandaşlarının bulunduğunu ve bunların Rusya'ya yasal olarak gelmiş ancak AB üyesi Finlandiya'ya girme izni bulunmadığını söyledi.

Yetkililer, "Geleneksel olarak Rus muhafızlar, insanların uygun belgeler olmadan Finlandiya sınırına gelmesine izin vermezdi" dedi. Ancak Rus yetkililerin son aylarda politikalarını "kesinlikle" değiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Göçmenlerin çoğu, sınırı bisikletle geçmeye izin veren bir anlaşmadan yararlanarak Finlandiya'ya bisikletle geçiyor. Geçen hafta Finlandiya bisikletle geçişleri yasakladı.

Faaliyetlerin çoğu güneydoğu Finlandiya'daki Nuijamaa ve Vaalimaa'daki sınır geçişlerinde görüldü.

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