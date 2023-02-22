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Finlandiya'dan İsveç'siz NATO üyeliği sinyali

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın İsveç olmadan da NATO'ya üye olabileceği sinyalini verirken, "Onay, Türkiye'nin kendi elinde" dedi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 23:32
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Finlandiya'dan İsveç'siz NATO üyeliği sinyali

Finlandiya'dan İsveç'siz NATO üyeliği sinyali
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(İHA) - Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store İsveç'te ortak basın toplantısı düzenledi. Ana gündem maddesinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci olan basın toplantısında konuşan Niinistö, İsveç'siz NATO üyeliği sinyali verdi.

Finlandiya parlamentosunda, 28 Şubat'ta NATO'ya üyelik süreci ile ilgili bir oylama yapılacağını belirten Niinistö, "Parlamento bu kararı verecek. Macaristan ve Türkiye de onaylarsa NATO'ya üye oluruz" dedi. Konuşmasının, bundan sonra Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek vermeyeceği şeklinde anlaşılmaması gerektiğinin altını çizen Niinistö, "Onay, Türkiye'nin kendi elinde. Bu süreç hakkında biz bir şey yapamayız" ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, Finlandiya ile NATO'nun dışında çok yakın bir askeri iş birliğine sahip olduklarını söylerken, NATO üyelik sürecinde de bu yüzden yan yana oldukları aktardı.

Öte yandan Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtilmişti. Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.

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