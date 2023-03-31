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Finlandiya'dan Türkiye’ye 'teşekkürler' mesajı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı. Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız" ifadelerine yer verildi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 11:53
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Finlandiya'dan Türkiye’ye 'teşekkürler' mesajı

Finlandiya'dan Türkiye’ye 'teşekkürler' mesajı
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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

AA'nın aktardığına göre, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti:

10 aydan uzun süren bir işi bugün geride bıraktık. NATO üyeliği için 17 Mayıs 2022'de başvuru yaptık. Kanada ve Danimarka'dan ilk onaylar alındı. Macaristan'ın kendi onayını yarın Washington'a teslim etmesi gerekiyor. Şimdi TBMM kararını verdi. Tarihi günlerde yaşıyoruz.

STOLTENBERG: NATO'YU DAHA GÜÇLÜ VE GÜVENLİ YAPACAKTIR

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, TBMM'de yapılan oylamanın ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Finlandiya'nın NATO'ya katılım onayının TBMM'de tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, "Bu bütün NATO ailesini daha güçlü ve daha güvenli yapacaktır" demişti.

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