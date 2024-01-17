Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı

Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Naim Arıoğlu
Ünlü arkadaşlarıyla çılgınca dans etmesiyle gündem olan Finlandiya'nın parti tutkunu eski Başbakanı Sanna Marin, kocasından boşandı.
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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 1

2020’de evlendiği eşi Markus Raikkonen ile geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılacağını duyuran Marin, festivallerde eğlenirken şık kıyafetler giydiği bir "ateşli kız" yazına dönüşmüş gibi görünüyordu.

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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 2

Eski devlet lideri, liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) ise üçüncü olmasının ardından geçen sonbaharda siyasetten ayrılma kararı almıştı.

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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 3

37 yaşındaki Marin ile Raikkonen arasındaki boşanma Pazartesi günü Pirkanmaa Bölge Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı.

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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 4

İkili, sekiz ay önce boşanma davası açtığında ortak bir bildiri yayınlayarak "en iyi arkadaş olarak kalacaklarını” söylemişlerdi.

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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 5

Marin ve Raikkonen'in bir kızları var ve 2020'deki düğünlerinden önce 19 yıl boyunca birlikteydiler.

Marin o dönemde Instagram'da "Gençliğimizi birlikte yaşadık, yetişkinliğe birlikte girdik ve sevgili kızımıza birlikte ebeveyn olduk" diye yazmıştı.

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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 6

Marin, 2019'da 34 yaşında seçimleri kazanarak dünyanın en genç başbakanı olmuştu ancak ağustos ayında, kimliği belirsiz bir adamı ezdiği görüntüler ve parti yaptığı videoların sızdırılması üzerine ateş altında kalmıştı.

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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 7

Marin şu anda, "strateji, politika ve uygulama konularında tavsiyelerde bulunarak halkları için gerçek bir değişim yaratmak amacıyla" siyasi liderlerle birlikte çalışan Tony Blair Enstitüsü'nün stratejik danışmanı olarak hayatına devam ediyor.

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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 8

Finlandiya kentindeki belediye meclis üyeliği görevinden ayrıldıktan sonra Ekim ayında Tampere'den Helsinki'ye taşındı.

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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 9
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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 10
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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 11
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Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı 12
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