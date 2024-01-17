Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı

Marin ve Raikkonen'in bir kızları var ve 2020'deki düğünlerinden önce 19 yıl boyunca birlikteydiler.

Marin o dönemde Instagram'da "Gençliğimizi birlikte yaşadık, yetişkinliğe birlikte girdik ve sevgili kızımıza birlikte ebeveyn olduk" diye yazmıştı.