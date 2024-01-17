Finlandiya'nın parti tutkunu eski başbakanı Sanna Marin boşandı

2020’de evlendiği eşi Markus Raikkonen ile geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılacağını duyuran Marin, festivallerde eğlenirken şık kıyafetler giydiği bir "ateşli kız" yazına dönüşmüş gibi görünüyordu.
Eski devlet lideri, liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SDP) ise üçüncü olmasının ardından geçen sonbaharda siyasetten ayrılma kararı almıştı.
37 yaşındaki Marin ile Raikkonen arasındaki boşanma Pazartesi günü Pirkanmaa Bölge Mahkemesi tarafından sonuçlandırıldı.
İkili, sekiz ay önce boşanma davası açtığında ortak bir bildiri yayınlayarak "en iyi arkadaş olarak kalacaklarını” söylemişlerdi.
Marin ve Raikkonen'in bir kızları var ve 2020'deki düğünlerinden önce 19 yıl boyunca birlikteydiler.
Marin o dönemde Instagram'da "Gençliğimizi birlikte yaşadık, yetişkinliğe birlikte girdik ve sevgili kızımıza birlikte ebeveyn olduk" diye yazmıştı.
Marin, 2019'da 34 yaşında seçimleri kazanarak dünyanın en genç başbakanı olmuştu ancak ağustos ayında, kimliği belirsiz bir adamı ezdiği görüntüler ve parti yaptığı videoların sızdırılması üzerine ateş altında kalmıştı.
Marin şu anda, "strateji, politika ve uygulama konularında tavsiyelerde bulunarak halkları için gerçek bir değişim yaratmak amacıyla" siyasi liderlerle birlikte çalışan Tony Blair Enstitüsü'nün stratejik danışmanı olarak hayatına devam ediyor.
Finlandiya kentindeki belediye meclis üyeliği görevinden ayrıldıktan sonra Ekim ayında Tampere'den Helsinki'ye taşındı.