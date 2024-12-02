Fiorentinalı yıldız birden yere yığıldı: Göz yaşları sel oldu

Fiorentina'nın Inter Milan'ı ağırladığı Serie A karşılaşması, 22 yaşındaki futbolcu Edoardo Bove'nin 16. dakikada aniden yere yığılmasıyla yarıda kaldı. Hakem Daniel Doveri'nin oyunu derhal durdurmasının ardından sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Genç oyuncuya ilk müdahale sahada yapıldıktan sonra Bove, sedye ile ambulansa taşınarak Floransa'daki Careggi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Fiorentina tarafından yapılan açıklamada, Bove’nin yoğun bakımda olduğu ve sedasyon altında tutulduğu bildirildi. Kulüp, ilk kardiyolojik ve nörolojik testlerin, merkezi sinir sistemi ve kardiyorespiratuvar sistemde akut bir hasar olmadığını gösterdiğini açıkladı. Futbolcunun durumunun 24 saat içinde yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Kulüp başkanı Rocco Commisso ise Amerika’dan durumu yakından takip ettiğini belirterek, "Forza Edoardo, sen güçlü bir çocuksun. Ailene destek oluyoruz," dedi.

FUTBOL DÜNYASINDAN DESTEK YAĞIYOR

Inter Milan Başkanı Giuseppe Marotta, tüm futbol camiasının Bove ve ailesinin yanında olduğunu ifade ederek, "Bu gibi durumlarda insanlık her şeyin önüne geçer. Maçın ertelenmesi spontane bir karar oldu. Bove’nin hızlıca iyileşmesini umut ediyoruz," dedi. Serie A’nın sosyal medya hesabından da "Forza Edoardo, hepimiz seninleyiz" mesajı paylaşıldı.

BİR YIL İÇİNDE İKİNCİ OLAY

Bove'nin bu talihsiz olayı, Serie A’da bir yıl içinde yaşanan ikinci benzer durum oldu. Nisan ayında Roma defans oyuncusu Evan Ndicka, Udinese maçında baygınlık geçirmişti.

Bove, Fiorentina’ya Roma’dan kiralık olarak katılmış ve Ekim ayında eski takımına karşı attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncunun sağlık durumu futbol dünyasında büyük bir endişe yaratırken, taraftarlar ve takım arkadaşları sosyal medya üzerinden dualarını iletmeye devam ediyor.