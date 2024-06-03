Firari FETÖ’cü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Firari FETÖ’cü yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminde darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ederken FETÖ’cü firari Serdal Bağcılar yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Kars'ta görevli olan eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılar (33) darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ederken terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edilmişti.

İhraç olan Bağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış 4 yıl sonra ise serbest bırakılmıştı.

Bağcılar, yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. FETÖ'cü asker teslim olmak yerine kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de firari hükümlünün, Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

Polisler Serdal Bağcılar'ı saklandığı evde yaptığı operasyonla yakalayarak cezaevine gönderdi.

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