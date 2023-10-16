Firari hükümlü FETÖ üyesi 4 kadın yakalandı

Muğla’da polisin durdurduğu otomobildeki FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş 7 yıl 6'şar ay hapis cezası bulunan, firari hükümlü 4 kadın gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen firari hükümlü 4 kadın tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Firari hükümlü FETÖ üyesi 4 kadın yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlünün; Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçış planı yaptıkları bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin içinde olduğu otomobil dün akşam saatlerinde Menteşe ilçe merkezinde durduruldu. Araçta bulunan eski öğretmenler Harika Demirbaş, Fatma Demirbaş, Hümeyra Er ile ev kadını Yeter Erkul gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari 4 kadın hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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