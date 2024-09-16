Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

Kaynak: DHA
Firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fatih Bingül (45), 10 kilo 55 gram kubar esrarla yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fatih Bingül (45), 10 kilo 55 gram kubar esrarla kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 senedir aranan Fatih Bingül'ün saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyon düzenleyen ekipler, evde ve bahçesinde yaptığı aramada, 10 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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