Firari hükümlü yakalandı. 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Kaynak: İHA
Firari hükümlü yakalandı. 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Hakkında 122 ayrı dolandırıcılık suçundan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Kırklareli’nde yakalandı. Jandarma ve polisin ortak çalışması ile yakalanan firari cezaevine teslim edildi.

Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik kartlarıyla Kırklareli’nde yakalandı.

Jandarma ve polis ekipleri bilişim sistemleri ile 122 dolandırıcılık suçundan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Y. için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde firari hükümlünün evi tespit edilerek yakalandı.

Firarinin evinde yapılan aramada tabanca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı armalı siyah renkli erkek cüzdanı, M.A. adına düzenlenmiş Türk Silahlı Kuvvetleri kimlik kartı, O.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı, çok sayıda kişiye ait banka hesapları ve kredi kartları ile tabanca ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan A.Y. cezaevine teslim edildi.

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