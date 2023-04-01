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Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı

Malatya'da 2003 yılında gerçekleştirilen bir baskın sırasında, 3 kişinin ölümüne sebep olan ve 20 yıldır kaçak olan bir şahıs, Aydın'ın Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:53
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Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı

Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı
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Olayda, 3 kardeş ellerindeki silahlarla akrabalarının evine baskın düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş ve bir kişiyi de ağır yaralamıştı. Firar eden 3 kardeşten A.B. ve C.B. daha önce yakalanmıştı. Ancak üçüncü kardeş olan firari A.B., Aydın polisinin uygulaması sırasında yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimlik kontrolleri sırasında, kimlik fotoğrafının A.B.'ye ait olduğunu fakat bilgilerinin uyuşmadığını ve beyanlarının da çelişkili olduğunu fark ettiler. Daha sonra, A.B.'nin 20 yıldır Malatya'da işlenen cinayet suçundan arandığı tespit edildi.

Aydın polisinin dikkati sayesinde yakalanan A.B. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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