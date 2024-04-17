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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
17 Nisan 2024 / 11:14
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
İfadelerine yer verildi.
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