Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." İfadelerine yer verildi.

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