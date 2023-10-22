Fırat adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Fırat isminin anlamını araştırıyor. Peki, Fırat ne demek? Fırat isminin anlamı nedir?

FIRAT NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Fırat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Asurca. Geniş akarsu.

- Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.

FIRAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Fırat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fırat adını koymak caizdir.