Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İHA
Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan dramatik olayda, Fırat Nehri'ne atlayan 55 yaşındaki A.A., çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Kadının ailevi sorunlar yaşadığı öğrenildi. Nehre atladığını gören çevre sakinleri, hemen bir tekneye haber verdi. Tekne sahibi Mehmet Dağdelen, telefonla kendisine ulaşıldığında derhal olay yerine geldiklerini ve kadını sudan çıkardıklarını ifade etti. Olay yerine yetişen Burak Baz da hemen kadını çıkardıklarını belirterek, yaşanan bu acı durum karşısında üzüntülerini dile getirdi ve "Allah yardımcıları olsun" dedi.

Teknedeki vatandaşlar, suya girerek kadını itfaiye ekipleriyle birlikte nehirden çıkardılar. Ardından, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür trajik olaylarla karşılaşmamak adına toplumun dayanışma ve duyarlılığının önemi bir kez daha vurgulandı.

Son Haberler
Skandal otomat bozulunca ortaya çıktı. Ekranda bu yazı çıkmasaydı her şey sır olarak kalacaktı Dünya
Skandal otomat bozulunca ortaya çıktı. Ekranda bu yazı çıkmasaydı her şey sır olarak kalacaktı
650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi Yerel Haberler
650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? Otomotiv
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Sürdürülebilir bankacılık sistemleri için neobanklar önemli pozisyonda Ekonomi
Sürdürülebilir bankacılık sistemleri için neobanklar önemli pozisyonda
Chelsea mi Liverpool mu? İngiltere Lig Kupası'nı kim kazanacak? Spor
Chelsea mi Liverpool mu? İngiltere Lig Kupası'nı kim kazanacak?
Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı. 'Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul' Gündem
Murat Kurum'dan yeni seçim şarkısı. 'Artık yüzün gülsün yeniden İstanbul'
Mahfi Hoca 'Biraz hesap öğrenin' diyerek azarladı Ekonomi
Mahfi Hoca 'Biraz hesap öğrenin' diyerek azarladı