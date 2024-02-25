Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı

Kadının ailevi sorunlar yaşadığı öğrenildi. Nehre atladığını gören çevre sakinleri, hemen bir tekneye haber verdi. Tekne sahibi Mehmet Dağdelen, telefonla kendisine ulaşıldığında derhal olay yerine geldiklerini ve kadını sudan çıkardıklarını ifade etti. Olay yerine yetişen Burak Baz da hemen kadını çıkardıklarını belirterek, yaşanan bu acı durum karşısında üzüntülerini dile getirdi ve "Allah yardımcıları olsun" dedi.

Teknedeki vatandaşlar, suya girerek kadını itfaiye ekipleriyle birlikte nehirden çıkardılar. Ardından, ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür trajik olaylarla karşılaşmamak adına toplumun dayanışma ve duyarlılığının önemi bir kez daha vurgulandı.