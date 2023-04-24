Fırın bacasındaki zuladan cephanelik çıktı

İHA'nın haberine göre, operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Topakkaya beldesinde 2 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi.

Silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri beldede ikamet eden baba Orhan A. (65) ve oğlu Mehmet A.’yı (28) takibi aldı.

Yaklaşık bir hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak baba ve oğlu takip eden jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgular üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı.

İki ayrı müstakil ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.

Baba ve oğlunun evinde yapılan aramalarda evin içindeki gömme fırın bacasından 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet uzun namlulu el yapımı otomatik makinalı tabanca, 6 adet çeşitli markalarda tabanca, 1 adet av tüfeği, 31 adet tabanca şarjörü, 8 takım tabanca kabzası, 270 adet 7.62 mm kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 384 adet farklı çaplarda tabanca fişeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 1 takım silah imalatında kullanılan malzeme ve aparatları, 1 adet Meryem Ana figürlü eski eser el çanı ve 70 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.