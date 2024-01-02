Fırın karnabahar nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Fırın karnabahar nasıl yapılır?
İşte fırın karnabahar tarifi...

Fırın karnabahar nasıl yapılır?

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

Sosu için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı kimyon

Hazırlanışı

Karnabaharlar yıkanır ve birbirinden ayırılır.
Enine bir şekilde dilimlenerek yağlı kağıt serili fırın tepsisine sıralanır.
Sosu için yağ, rendelenmiş sarımsak, baharatlar ve tuz karıştırılarak hazırlanır.
Fırça ile karnabaharların her yerine gelecek şekilde sürülmektedir.
Isıtılmış 175-180 derecede pişirilir.

Afiyet olsun.

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