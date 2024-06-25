Fırına silahlı saldırı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Taşoluk Mahallesinde bir fırına gece saatlerinde silahlı saldırı yapıldı. Fırının önüne gece saatlerinde motosiklet ile gelen iki saldırgan motosikletten inerek fırının camına 4 el ateş etti. Saldırı sonrasında saldırganlar motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülere fırına yaklaşan motosikletli 2 saldırgan motosikletten iniyor ve birisi fırının camına 4 el ateş ediyor. Daha sonra ise motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Gece saatlerinde fırında kimsenin olmayışı olası facianın önüne geçti.