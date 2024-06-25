Fırına silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fırına silahlı saldırı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir fırına motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Fırına silahlı saldırı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Taşoluk Mahallesinde bir fırına gece saatlerinde silahlı saldırı yapıldı. Fırının önüne gece saatlerinde motosiklet ile gelen iki saldırgan motosikletten inerek fırının camına 4 el ateş etti. Saldırı sonrasında saldırganlar motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülere fırına yaklaşan motosikletli 2 saldırgan motosikletten iniyor ve birisi fırının camına 4 el ateş ediyor. Daha sonra ise motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Gece saatlerinde fırında kimsenin olmayışı olası facianın önüne geçti.

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