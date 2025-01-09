Fırına yarı otomatik silahlar ile saldırı düzenlenmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fırına yarı otomatik silahlar ile saldırı düzenlenmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar'da fırına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölmüş, 1 kişi ise yaralanmıştı. Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bağcılar'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan fırına Salı günü yarı otomatik silahlar ile düzenlenen saldırıda 1 kişi ölmüş 1 kişide yaralanmıştı. Saldırı anına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntülerinde motosikletlerle gelen kişilerin yarı otomatik silahlarla fırına art arda ateş ettikleri ve daha sonra ateş ederek kaçtıkları anlar yer alıyor. Güvenlik kamerasının başka bir açısında ise fırının önünde bekleyen grubun kurşunların hedefi olmamak için yere yattığı ve sağa sola kaçıştığı görülüyor. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.

Fırına yarı otomatik silahlar ile saldırı düzenlenmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fırına yarı otomatik silahlar ile saldırı düzenlenmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fırına yarı otomatik silahlar ile saldırı düzenlenmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fırına yarı otomatik silahlar ile saldırı düzenlenmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı

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