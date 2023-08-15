Fırıncının para üstü çözümü herkesi şaşırttı. 100 TL getirene 105 TL veriyor

Tokat'ta bir fırın sahibi müşterilerine para üstü olarak verecek madeni para bulamayınca bozuk 100 TL'yi 105 TL'ye satın almaya başladı.

KAYNAK: İHA
Fırıncının para üstü çözümü herkesi şaşırttı. 100 TL getirene 105 TL veriyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 20 yıldır fırın işleten Hüseyin Çavuşoğlu, para üstü verebilmek için madeni para bulmakta sıkıntı yaşamaya başladı. Müşterilerin çoğunluğunun kredi kartı kullandığını ancak kâğıt para kullanan müşterilerine para üstü olarak madeni para bulamadığını belirten Çavuşoğlu, bozuk 100 TL'yi 105 TL'ye satın almaya başladı.

Dükkanın giriş kısmına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 5 lira vereceğini belirtirken, bin lira madeni para getirenlere ise 50 lira vereceğini yazdı.

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"PARA ÜSTÜ OLARAK BOZUK PARA VEREMİYORUM"

Bozuk para bulmak için uyguladığı yöntem hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Bozuk para bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar evdeki kumbaralarını getirebilir. 100 lira bozuk para getirene 105 lira, 200 lira bozuk para getirene 210 lira bin lira bozuk getirene de 50 lira fazladan veriyorum. Şu anda dediğim gibi bozuk para bulamıyoruz. Çocuklar evde duran kumbaralarını getirsin diye böyle bir şey yaptım. Müşteriye para üstü olarak bozuk para veremiyorum, ben de böyle bir çözüme başvurdum" ifadelerini kullandı.

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