Fırında soslu karnabahar nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Fırında soslu karnabahar nasıl yapılır?
İşte fırında soslu karnabahar tarifi...

Fırında soslu karnabahar nasıl yapılır?

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar
2 tane yumurta
3-4 çorba kaşığı sıvı yağ ya da zeytinyağ
1 dolu çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı galeta unu
Yarımşar çay kaşığı karabiber
Kimyon
Kırmızı toz biber
Çay kaşığının ucuyla zerdeçal (İsteğe göre)
Tuz

Hazırlanışı

Karnabaharlar çok küçük olmayacak şekilde parçalanıp, yıkanır.
Tencereye alınıp, üzerini geçecek kadar su eklenir. Bir miktar tuz da eklenip, 5-6 dakika kadar haşlanır.
Haşlanan karnabaharlar süzülüp, iyice soğumasını beklenir.
Karnabaharlar soğuyunca sosu için tüm malzemeler bir kaba alınır ve karıştırılır.
Karnabaharlar tek tek sosa batırılır. Fazla sos akıtılır.
Sosa batırılan karnabaharlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı bir şekilde dizilir.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortalama 20 dakika pişirilir.

Afiyet olsun.

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