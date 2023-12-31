Fırında soslu karnabahar nasıl yapılır?

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

2 tane yumurta

3-4 çorba kaşığı sıvı yağ ya da zeytinyağ

1 dolu çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı galeta unu

Yarımşar çay kaşığı karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber

Çay kaşığının ucuyla zerdeçal (İsteğe göre)

Tuz

Hazırlanışı

Karnabaharlar çok küçük olmayacak şekilde parçalanıp, yıkanır.

Tencereye alınıp, üzerini geçecek kadar su eklenir. Bir miktar tuz da eklenip, 5-6 dakika kadar haşlanır.

Haşlanan karnabaharlar süzülüp, iyice soğumasını beklenir.

Karnabaharlar soğuyunca sosu için tüm malzemeler bir kaba alınır ve karıştırılır.

Karnabaharlar tek tek sosa batırılır. Fazla sos akıtılır.

Sosa batırılan karnabaharlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı bir şekilde dizilir.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında ortalama 20 dakika pişirilir.

Afiyet olsun.