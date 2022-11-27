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Sadaka kutusunu çaldılar

Adana’da bir kişi alışveriş için gittiği fırındaki sadaka kutusunu alıp kıyafetinin içine gizledi ardından hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 11:54
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Fırındaki sadaka kutusunu çaldı

Sadaka kutusunu çaldılar
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Adana’da bir kişi alışveriş için gittiği unlu mamullerdeki sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde bulunan bir unlu mamullerde meydana geldi. Bir kişi alışveriş bahanesiyle çalışana sipariş vererek oyalamaya başladı.

Ardından çalışan kişi ile sohbet edip dikkatini dağıtmaya başladı. Şahıs bir süre sonra kasa önünde duran sadaka kutusunu yan tarafa koydu. Sonra da oradan alıp kıyafetinin içine gizleyip hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gitmesi güvenlik kameralarına yansıdı.


(Kaynak: İHA)

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