Fırsatçılar Ticaret Bakanlığı’nın yasağını böyle deliyorlar

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Türkiye’nin en büyük ikinci el otomobil satış sitesindeki bazı ilanlar dikkat çekiyor.

Arabasını liste fiyatının üstünde satmak isteyen fırsatçıların ilanlarda biçtiği fiyatın göstermelik olduğu ortaya çıktı. 2023 model 6001 km bir otomobil ilanının açıklama kısmında “Ticaret Bakanlığı’nın aldığı karar gereği fiyatı liste fiyatındadır.

Detaylar telefonda verilecektir. Araçta ekstralar vardır. Opsiyonlar ile liste fiyatı üstüne çıkmaktadır” ifadeleri yer alıyor. Yine 2023 model 6001 km bir diğer ilanda “aracın fiyatının güncel piyasa koşullarına göre değişebileceği” belirtiliyor. Başka bir ilanda ise aksesuar donanımının fiyata dahil olmadığı vurgulanıyor.

LİSTE FİYATININ BİLE ÜSTÜNDE PARA İSTİYORLAR

2023 yılı başında satın alınan bir otomobilin liste fiyatı, zaten kurdaki yükseliş ve enflasyon farkından dolayı 6 ay içinde birkaç kez yükseldi. 6001 km’den düşük ikinci el otomobillerin “liste fiyatının üstüne satılamayacağı” kuralında, satıcının otomobili aldığı tarihteki liste fiyatı değil, satmak istediği dönemki liste fiyatı baz alınıyor.

Bugünkü fiyatlar üzerinden düşünülürse, yılbaşında aldığı otomobili güncel fiyattan satmasına hiçbir mani bulunmayan al-satçıyı bu rakam da kesmiyor. Bu tarihteki liste fiyatının bile üstünde fiyat çeken fırsatçılar, ikinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat artışına neden oluyor.