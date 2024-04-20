Fırtına arabalı vapurda dehşet yaşattı. Dalgalar araçları pert etti

Kaynak: İHA
Fırtına arabalı vapurda dehşet yaşattı. Dalgalar araçları pert etti
Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle, Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.

Yalova’dan İstanbul Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı. 15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı.

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Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı. Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.
Feribotun İstanbul Yenikapı’ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı.

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