Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam günü ikas Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Ligde topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın gerisinde 20 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor'u da yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde son 3 karşılaşmasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0, Çaykur Rizespor'u da Rize'de 2-1 yenen bordo-mavililer, ikas Eyüpspor'u da mağlup etmesi halinde ligde 131 hafta sonra art arda 4 maç kazanmış olacak.

TRABZONSPOR BU SEZON EVİNDE MAÇ KAYBETMEDİ

Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR VE EYÜPSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Augusto, Oulai, Olaigbe, Onuachu.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Kerem, Legowski, Halil, Seşlar, Serdar, Thiam.