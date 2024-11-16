Fırtına Gökçeada ve Bozcada vurdu

Kaynak: İHA
Fırtına Gökçeada ve Bozcada vurdu

Saatteki hızı 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası Bozcaada ve Gökçeada'yla deniz irtibatını kesti. Her iki adaya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtınası Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerini olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

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