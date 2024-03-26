Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi

Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi
Kaynak: AA
Kastamonu'nun Abana ile İnebolu ilçelerinde, Karadeniz'de saatteki hızı saatte yaklaşık 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu, sahildeki bazı iş yerleri zarar gördü.
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 1

Abana’da, denizde 5 metreye varan yüksek dalgalar oluştu ve Hacıveli kara yolundaki bir duvarı aşarak yola sıçradı.

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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 2

Ayrıca, sahil boyunca bulunan Açıkspor Tesisleri ve çocuk parkları, dalgaların getirdiği kum ve taşlarla kaplandı.

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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 3

Belediye ekipleri, bu malzemeleri temizlemek için çalışmalar yürüttü.

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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 4

Yerel halktan Mehmet Şenol, Karadeniz’in Abana’ya verdiği zararların tekrarlandığını belirterek, “Dalgalar, sahil işletmelerimize ve çarşıya zarar veriyor.

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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 5

Hacıveli bölgesinde dalgalar yolu kaplamış durumda. Şimdiye kadar alınan önlemler yetersiz kaldı. Ancak gerekli çalışmalar yapıldığında, Abana dalgaların etkisinden kurtulacak, fakat doğa ile mücadele her zaman zorlu olacaktır” dedi.

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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 6

İnebolu’da, Boyranaltı bölgesindeki belediyeye ait turistik tesisler ve diğer işletmeler, dalgaların etkisiyle su altında kaldı.

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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 7

İnebolu-Cide kara yolu üzerindeki İsmetpaşa Caddesi, dalgaların karaya vurması nedeniyle trafiğe kapatıldı ve Karayolları ekipleri, yola saçılan taş ve molozları temizledi.

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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 8

İlçede rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 80 kilometreye çıktı.

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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 9
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 10
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 11
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 12
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 13
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 14
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 15
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 16
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 17
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Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi 18
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