Fırtına sahil hattını yıktı geçti! Dalga boyu 5 metreye yükseldi

Abana’da, denizde 5 metreye varan yüksek dalgalar oluştu ve Hacıveli kara yolundaki bir duvarı aşarak yola sıçradı.
Ayrıca, sahil boyunca bulunan Açıkspor Tesisleri ve çocuk parkları, dalgaların getirdiği kum ve taşlarla kaplandı.
Belediye ekipleri, bu malzemeleri temizlemek için çalışmalar yürüttü.
Yerel halktan Mehmet Şenol, Karadeniz’in Abana’ya verdiği zararların tekrarlandığını belirterek, “Dalgalar, sahil işletmelerimize ve çarşıya zarar veriyor.
Hacıveli bölgesinde dalgalar yolu kaplamış durumda. Şimdiye kadar alınan önlemler yetersiz kaldı. Ancak gerekli çalışmalar yapıldığında, Abana dalgaların etkisinden kurtulacak, fakat doğa ile mücadele her zaman zorlu olacaktır” dedi.
İnebolu’da, Boyranaltı bölgesindeki belediyeye ait turistik tesisler ve diğer işletmeler, dalgaların etkisiyle su altında kaldı.
İnebolu-Cide kara yolu üzerindeki İsmetpaşa Caddesi, dalgaların karaya vurması nedeniyle trafiğe kapatıldı ve Karayolları ekipleri, yola saçılan taş ve molozları temizledi.
İlçede rüzgarın hızı, zaman zaman saatte 80 kilometreye çıktı.