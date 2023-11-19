Fırtına yıktı geçti. 5 tonluk beton bloklar yerinden söküldü

İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Feneri'nde fırtına nedeniyle etkili olan dev dalgalar mendireği aşarak balıkçı barınakları ve restoranlara vurdu. Rumeli Feneri limanındaki dalga kıran görevi gören 5 ton ağırlığında beton bloklar fırtınaya dayanamayarak devrildi. O anları @istanbulduysun isimli kullanıcı paylaştı.

Dev dalgaların limanı vurduğu ve tonlarca ağırlığındaki blokları söktüğü o anlar sosyal medyaya işte böyle yansıdı:

“SAHİLE YAKLAŞMAYIN”

Sarıyer Garipçe Mahallesi ve Rumeli Feneri'nde fırtına ve sağanak nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar, mendireği aşağarak sahildeki balıkçı barınakları ve restoranları vurdu. Sahildeki masa ve sandalyelerin dalgalarda sürüklenerek parçalandığı görüldü. Vatandaşların sahile yaklaşmaması yönünde uyarılar yapılırken tedbir amaçlı şerit çekildi.