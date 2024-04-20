Fırtınada denize girdi boğulmaktan robot kurtardı. Yer Antalya

Meteoroloji'nin sarı kodla uyarı verdiği Antalya'da hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtınada denize giren 19 yaşındaki Bedirhan Kiril ile onu kurtarmak için denize giren dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç’ı deniz polisinin gönderdiği 'insansız cankurtaran robotu' kurtardı.

Antalya'da hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtına etsini sürdürürken Konyaaltı Sahili'nde dev dalgaların boyu 5 metreye kadar çıktı. Dev dalgalara aldırış etmeyen Bedirhan Kiril yine de denize girdi. Dalgalar arasında sürüklenmeye başlayan Bedirhan Kiril'i fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler yola çıktığı sırada gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleği giyerek genci kurtarmaya gitti. Yüzerek Kiril'e ulaşan dalış eğitmeni dalgalar nedeni ile genci kıyıya çekemedi. Genci kucaklayan Sunduvaş, ekiplerin gelmesini bekledi.

Deniz polisi kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' gönderdi. Robota tutunan Sunduvaç ve Bedirhen Kiril, kıyıya getirildi. İlk müdahalesi kıyıda acil ekibi tarafından yapılan Bedirhan Kiril Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'BU TÜR HAVALARDA KİMSENİN DENİZE GİRMEMESİ GEREKİYOR'

Genci kurtarmaya giden dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, yaptığı kısa açıklamada ekipmanı olmadığı için sadece can yeleği ile kurtarmaya gittiğini ve genci sakinleştirdiğini söyledi. Kıyıya kadar gidemeyeceklerini anlayınca dalgalardan etkilenmemek için açığa gittiklerini belirten Sunduvaç, robotu görünceye kadar orada beklediklerini anlattı. Sunduvaç bu havalarda kimsenin denize girmemesi gerektiğini vurguladı.