Fişte unuttu bomba gibi patladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir evde fişe takılı bırakılan teknolojik aygıt adeta bomba gibi patladı. Tepeköy Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde fişte şarja takılı halde bırakılan taşınabilir batarya (powerbank) önce patladı sonra da evdeki koltuk takımı patlama sonucunda alev aldı.

Komşular durumu fark ettikten sonra durumu yetkililere aktardı. Yapılan ihbar sonucunda olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yangın kısa zamanda söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde apartman dairesi kullanılmaz hale geldi.

Daire sahibi olan A.İ yangının çıkması ile dumandan etkilendi. Olay yerindeki sağlık ekipleri dumandan etkilenen daire sahibini hastaneye kaldırdı.

Daire sahibinin hayati tehlikesinin olmadığı hastanede de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.